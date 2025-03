Martin Stürmer : Ich würde insgesamt eher ein positives Fazit ziehen wollen. Gerade am Anfang haben wir einen sehr guten Infektionsschutz betrieben. Im weiteren Verlauf der Pandemie dann aber ein paar Schwierigkeiten gehabt und es ist sicherlich nicht perfekt gelaufen.

... ist Virologe, Leiter eines Medizinlabors und Lehrbeauftragter für Virologie an der Universität Frankfurt.

Vor fünf Jahren ging Deutschland in den ersten Lockdown. So sollten Neuinfektionen vermieden werden. Soziale Aspekte standen im Hintergrund. Und was ist mit der Aufarbeitung?

09.03.2025 | 3:07 min