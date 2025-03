Anfang Januar 2020 stand schließlich fest: Bei dem Verursacher der schweren Lungeninfektionen in Wuhan handelt es sich tatsächlich um ein neuartiges Coronavirus . "Man kann ja heutzutage die kompletten Genomsequenzen dieses Virus bestimmen", so Ziebuhr. "Und aufgrund dieser Genomsequenz war es dann möglich, das Virus einzuordnen in die große Welt der Viren."