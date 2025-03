Pandemie: Alle zusammen gegen die nächste? | Terra-X-Kolumne

Jedoch hat sich die Situation der WHO jüngst dramatisch verändert: Am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit veranlasste US-Präsident Donald Trump den Austritt seines Landes aus der Organisation. Sollte dieser Schritt tatsächlich vollzogen werden, würde die WHO ihren größten Geldgeber sowie wichtiges Fachpersonal verlieren. Wie sich das speziell auf das internationale Pandemie-Abkommen auswirken wird, ist dabei noch unklar.