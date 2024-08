Krank bei Olympia: Mihambo und Lyles - Sport trotz Corona?

Der US-Verband hatte Noah Lyles , der zudem an Asthma leidet, eine Freigabe erteilt und war seit dem positiven Test einem Corona-Protokoll gefolgt. "Unser oberstes Ziel ist es, die Sicherheit der US-Athleten zu gewährleisten und gleichzeitig ihr Recht zu wahren, an Wettkämpfen teilzunehmen", teilte der US-Leichtathletikverband am Donnerstagabend mit.