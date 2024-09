Virologe Drosten: Corona heute vergleichbar mit Grippe

Inzwischen sind wir zum Glück in einer Situation, in der der Grippe-Vergleich zutrifft - das liegt daran, dass die Bevölkerung weitgehend durchgeimpft ist und sich die meisten Menschen mehrfach infiziert haben.

Drosten: "Impfstoffe haben uns viel erspart"

"Es gab zu Beginn der Pandemie einzelne Stimmen, die gesagt haben, Covid sei mit einer normalen Grippe vergleichbar - was soll also die ganze Panikmache? Heute wissen wir, dass das klare Fehleinschätzungen waren", so Drosten weiter.