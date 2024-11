Darmkrebs: Forscher wollen Frühwarnsystem entwickeln

... ist seit 2024 Professor für Gastroenterologie und Direktor in der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin an der Universitätsmedizin in Greifswald. Zuvor arbeitete er am Universitätsklinikum Dresden, unter anderem als leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor. Zeißig leitet das Forschungsprojekt „Mi-EOCRC“ (Mikrobiota Early-Onset Colorectal Cancer), das sich mit der Rolle des Mikrobioms bei der Entstehung von frühem Darmkrebs befasst.