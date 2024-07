Zwölf Monate so nass wie nie: Woher kommt der ganze Regen?

Und auch, wenn es kurios erscheint: Diese Regenmengen sind wohl ebenfalls Ergebnis des Klimawandels. Denn: Die globale Durchschnittstemperatur stieg in den vergangenen Monaten deutlich an - und je wärmer die Atmosphäre ist, desto mehr Wasser verdunstet. Mit jedem Grad wärmer kann die Luft sieben Prozent mehr Feuchtigkeit aufnehmen, die Atmosphäre wird also immer feuchter. In einer bestimmten Zeitspanne verdunstet nicht nur mehr Wasser - es fällt in kürzerer Zeit auch mehr Regen.