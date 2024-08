Umweltpreis: Wie Moore den Klimaschutz voranbringen

"Brückenbauerin" zwischen Forschung, Politik und Landwirtschaft

Tanneberger ist eine der weltweit einflussreichsten Forschenden im Bereich Moorschutz und hat es geschafft, dieses Thema in internationale politische Entscheidungsprozesse einzubringen. Tanneberger war sowohl an der Erstellung des europäischen Kapitels des ersten globalen Zustandsberichts über Moore (Global Peatlands Assessment) als auch an der globalen Moorkarte (The Global Peatlands Map 2.0) beteiligt.