Drosten: Vogelgrippe Kandidat für Pandemie

Der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, sieht im Vogelgrippevirus H5N1 einen möglichen Auslöser für eine kommende Pandemie. Hintergrund ist seine Ausbreitung in den USA : Der Erreger sei dort in letzter Zeit in Milchviehbeständen aufgetreten und "sogar schon in Milchprodukten im Handel aufgetaucht", sagte Drosten dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.