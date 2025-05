Nach Angaben der Wetterforscher sind die Eisheiligen ihrem Ruf in den letzten zwei Jahrzehnten nicht ganz gerecht geworden - auch weil sich das Wetter wegen des Klimawandels verändert: Laut Deutschem Wetterdienst zeigen die Wetteraufzeichnungen, dass die mitteleuropäischen Kaltlufteinbrüche der zweiten Maidekade im 19. und 20. Jahrhundert häufiger und intensiver eingetreten sind als in der Gegenwart. Zudem hat sich die Phase der Obstblüte in Folge des Klimawandels nach vorn verschoben, so dass sich nun die Eisheiligen nicht mehr so stark auf die Vegetation auswirken.