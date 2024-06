"Global Wind Day": Bei der Windkraft geht es wieder aufwärts

Die Windkraft ist mittlerweile ein maßgeblicher Stromerzeuger in Deutschland. 2023 stammten 22 Prozent des in der Bundesrepublik erzeugten Stroms aus Windkraftanlagen an Land . Laut Bundeswirtschaftsministerium war das erstmals mehr Strom als alle Braun- und Steinkohlekraftwerke zusammen produziert haben.