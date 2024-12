Wie schlimm die Saison ist, sehen Sie in folgender Übersicht. Sind mehr Menschen erkrankt als in der entsprechenden Kalenderwoche der vergangenen Jahre? Das RKI veröffentlicht donnerstags die Daten für die Vorwoche. Liegt die blaue Linie über der grauen, sind es mehr Menschen als in den vergangenen Jahren, die Erkältung , Grippe, Corona oder andere Atemwegserkrankungen haben. Tippen Sie auf eine der kleinen Grafiken, um den detaillierten Verlauf zu sehen.