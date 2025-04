Zucker: Was die Wissenschaft (noch) nicht weiß | Terra-X-Kolumne

In der Terra-X-Kolumne auf ZDFheute beschäftigen sich ZDF-Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten wie Harald Lesch, Mirko Drotschmann und Jasmina Neudecker sowie Gastexpert*innen jeden Sonntag mit großen Fragen der Wissenschaft - und welche Antworten die Forschung auf die Herausforderungen unserer Zeit bietet.

Aktuell sieht man das anschaulich am Beispiel Zucker. Mal ein wahres Gift, mal sei erst ein Kalorienüberschuss ungesund, egal ob mit Zucker oder ohne. Aus diesen unterschiedlichen Botschaften könnte man unterschiedliche Konsequenzen ziehen. Wenn Zucker giftig ist, sollte ich doch möglichst ganz auf ihn verzichten. Zählen aber nur die Kalorien, wäre es vielleicht zielführender, insgesamt weniger zu essen.

Zucker: Ursache oder Symptom?

Tatsächlich kommen diese widersprüchlichen Botschaften direkt aus der Wissenschaft: Zunächst werden viele Menschen und ihre Ernährungsweisen untersucht. Man sieht: Je höher der Anteil von Zucker in der Ernährung, desto früher wird eine Person im Durchschnitt krank und stirbt. Das alleine beweist aber noch nicht, dass Zucker die Ursache dafür ist.

Denn Zuckerkonsum korreliert auch mit anderen Lebensgewohnheiten und Merkmalen. Unter anderem mit dem Körperfettanteil. Es wäre also genauso denkbar, dass Zucker lediglich eine Art Erkennungsmerkmal für eine ungesunde Lebensweise ist, aber nicht selbst der Übeltäter.

Macht Zucker süchtig wie Heroin? Oder kommt es nur auf die "richtige Art" an? Selbst die Forschung ist beim Thema Zucker gespalten. Mai wagt den kritischen Blick.

Das unmögliche Zucker-Experiment

Um das herauszufinden, könnte man - rein theoretisch - ein Experiment durchführen. Menschen würden zufällig in zwei Gruppen eingeteilt, die sich nur in einem Punkt voneinander unterschieden: Die einen müssten mit Zucker einen ordentlichen Teil der täglichen Kalorienzufuhr decken, die anderen kriegten gar keinen. Dann würde sich zeigen, ob Zucker - unabhängig von anderen Faktoren - krank macht. Ein solches Experiment ist natürlich aus moralischen Gründen ausgeschlossen.

Zucker oder Kalorienüberschuss - der wahre Übeltäter

Die Antwort ist: Ja. Für beide. Jeweils gleich auf mehrere Arten. Beispielsweise schütten vergrößerte Fettzellen - egal aus welchen Kalorien sie sich gebildet haben - Botenstoffe und andere Substanzen aus, die auf Dauer Blutgefäße schädigen und so zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen können.

Gleichzeitig führt auch ein kurzfristig erhöhter Blutzuckerspiegel, wie er ganz natürlich etwa nach dem Verzehr von Süßigkeiten auftritt, zu oxidativem Stress. Das könnte auch ganz ohne Gewichtszunahme Blutgefäße in Mitleidenschaft ziehen und zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen.

Was die Wissenschaft (noch) nicht über Zucker weiß

Was heißt das jetzt für meinen Plan, mich gesünder zu ernähren? Ich will natürlich nicht alles auf eine Karte setzen und eine Maßnahme ergreifen, die nur dann funktioniert, wenn eine der vielen wissenschaftlichen Sichtweisen sich als Volltreffer erweisen sollte. In diese Richtung gehen diverse "Zucker-Hacks", die einzig darauf abzielen, kurzfristig erhöhte Blutzuckerspiegel zu vermeiden.