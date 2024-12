Silvesterfeuerwerk enthält viele giftige Inhaltsstoffe. Für das schöne Grün beispielsweise sind schädliche Barium-Verbindungen verantwortlich. Wenn diese in den Boden gelangen, können sie Ökosysteme und Organismen schädigen . Chemikerin Magdalena Rusan von der Ludwig-Maximilians-Universität in München beschäftigt sich seit Jahren mit der Chemie des Feuerwerks. Sie sucht nach Farbgebern, die die Umwelt weniger belasten. Im ZDFheute-Interview erklärt sie, warum das so kompliziert ist: