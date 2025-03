SpaceX-Start: Berlinerin könnte erste Deutsche im All sein

"Fram2" heißt die Mission, mit der Rabea Rogge als erste Deutsche am Dienstagmorgen ins All starten soll. Polarlichter sollen erforscht werden und vieles mehr.

Berlinerin will als erste Deutsche ins All

Rabea Rogge (Dritte von links) könnte deutsche Raumfahrtgeschichte schreiben. Quelle: AFP

Die Berlinerin Rabea Rogge könnte diese Woche die erste deutsche Frau im Weltall werden. An Bord einer "Dragon"-Kapsel und mit Hilfe einer Falcon-9-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk soll Rogge mit drei weiteren Astronauten vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida starten.

Geplant ist der Start für Dienstagmorgen (3.46 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit), auch wenn er sich aus unterschiedlichsten Gründen noch kurzfristig verschieben könnte.

"Fram2"-Mission: Polarlichter erforschen und Röntgenaufnahmen im All

Die Mission namens "Fram2" - benannt nach einem norwegischen Polarforschungsschiff aus dem 19. Jahrhundert - soll rund vier Tage dauern. Dabei soll die "Dragon"-Kapsel auf einer neuen Umlaufbahn über die Polarregionen der Erde fliegen.

Aus einer Höhe von 425 bis 450 Kilometern soll unter anderem das Himmelsleuchten untersucht werden; es könnten laut SpaceX auch die ersten Röntgenbilder von Menschen im Weltall entstehen.

Für "Fram2" hat erneut ein Milliardär das Unternehmen SpaceX aus privatem Interesse mit der Durchführung einer Mission beauftragt. Diesmal war es der Malteser Chun Wang, der auch mitfliegt.

Weitere Crew-Mitglieder sind die Filmemacherin Jannicke Mikkelsen aus Norwegen sowie der Polar-Guide Eric Philips aus Australien. Die 29-jährige Rogge schrieb dazu auf der Online-Plattform X

Ich freue mich darauf, mit dieser unglaublichen Crew zu starten. „ Rabea Rogge, Astronauten-Anwärterin

Rabea Rogge ... Quelle: dpa ... ist bei der "Fram2"-Mission offiziell als Pilotin und wissenschaftliche Spezialistin dabei. Sie hat an der ETH Zürich Elektrotechnik und Informationstechnologie studiert. Für ihre Doktorarbeit wechselte die 29-jährige Berlinerin an die Technisch-Naturwissenschaftliche Universität Norwegens.



Nach Angaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) waren bislang zwölf deutsche Männer, aber keine deutsche Frau im Weltall. Es habe zwar mehrere Anwärterinnen gegeben, aber noch nie sei eine Deutsche tatsächlich ins All geflogen.

Vorbereitung für Mission enthielt auch Notfall-Training

Auf die Mission haben sich Rogge und der Rest der Crew seit Monaten mit intensivem Training vorbereitet. Dabei wurden unter anderem in der SpaceX-Trainingskapsel verschiedene Szenarien und die Reaktionen darauf durchgespielt.

Zudem gab es medizinische Schulungen und Trainingseinheiten für die geplanten wissenschaftlichen Experimente. Für Rogge kein Problem, wie sie vor einigen Monaten der Deutschen Presse-Agentur sagte:

Die technischen Hintergründe fallen mir am leichtesten, da ich viele der Systeme aus meiner Zeit als Systemingenieur im Satellitenprojekt wiedererkenne. „ Rabea Rogge, deutsche Wissenschaftlerin und Astronauten-Anwärterin

Gute Teamdynamik im All essentiell

Außerdem wurden die Raumanzüge der vier Crew-Mitglieder genau angepasst, und es gab Übungen für die Gruppendynamik, etwa ein Seekajak-Training in Alaska. Das habe das Team zusammengeschweißt, sagte Rogge.

Sieben Tage in nasser Kleidung der Wildnis zu trotzen, hat uns schon zusammengebracht. „ Rabea Rogge, deutsche Wissenschaftlerin und Astronauten-Anwärterin

Jeder an Bord hat seine Aufgaben

Dabei habe jedes Teammitglied seine eigenen Aufgaben - der einzige Unterschied im Training. Die Pilotinnen Mikkelsen und Rogge erhielten eine zusätzliche Ausbildung an den Konsolen, Philips und Rogge beispielsweise ein verstärktes medizinisches Training.

"Hinzu kommt", so Rogge, "dass wir alle verschiedene Vorbereitungen für die wissenschaftlichen Experimente haben. Ich nehme beispielsweise an einem Experiment zum Hormonhaushalt in weiblichen Körper teil, das ist natürlich Frauen-spezifisch."

Trotz aller Vorbereitung hofft Rogge, nie eine stressige Situation im All zu erleben, denn "es bleibt eine mentale und physische Herausforderung." Aber "die Nasa-Astronauten, die ich bisher getroffen habe, haben meiner Meinung nach immer sehr viel Fassung und Ruhe ausgestrahlt". Nicht einfach, auch in Anbetracht des knappen Zeitplans, so Rogge.

Die spannendste Herausforderung ist, denke ich, alle Missionsziele in den paar Tagen zu erreichen. Wir haben über 20 wissenschaftliche Experimente, die wir durchführen werden. Und werden auch Schulkindern ihre Fragen beantworten. „ Rabea Rogge, deutsche Wissenschaftlerin und Astronauten-Anwärterin

DLR hofft auch Forschungsergebnisse

Von der Deutschen Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) heißt es, man freue sich riesig über den Start von Rogge. Das bestätigt auch Walther Pelzer, DLR-Vorstandsmitglied und Generaldirektor der Deutschen Raumfahrtagentur.

Erstmals fliegt eine deutsche Frau ins All, und zwar nicht in einem staatlichen Programm, sondern mit einer privaten Initiative. „ Walther Pelzer, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Neben all ihren Aufgaben als Pilotin und Forscherin nimmt Rogge noch ein persönliches Ziel mit ins All: Viel Platz für die Wissenschaftskommunikation. "Zum Beispiel werden wir ein Projekt haben, bei dem Schüler an einem Amateurfunk-Wettbewerb vom Boden aus mitmachen können." Damit sich viele melden, fügt sie hinzu: "Schaut gern auf f2.com/ham vorbei."

