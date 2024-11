Dieses Totholz bietet wiederum Lebensräume für Tausende von Arten, wie etwa den Alpenbock, einen seltenen Käfer, der ausschließlich in den Totholzbeständen alter Bäume lebt. Aber nicht nur Insekten und Pilze profitieren. Auch der gefährdete Schwarzspecht, der größte Specht Europas, findet hier seinen Lebensraum. In den Pyrenäen, so schätzt man, gibt es noch etwa drei bis vier Prozent solcher Wälder. Doch die genaue Lage und Größe dieser Gebiete sind weitgehend unbekannt.