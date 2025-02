Kochen für Profis: So wird das Frühstücksei perfekt

Mit einem Wasserglastest lässt sich schnell erkennen, ob das rohe Ei noch frisch ist. Dafür legt man das Ei in ein Glas mit Wasser. Sinkt es nach unten, ist es frisch. Schwimmt das Ei an der Oberfläche, ist es bereits ein paar Wochen alt. Der Grund dafür ist die poröse Schale, durch die das Wasser im Dotter mit der Zeit verdunstet. So entsteht eine Luftkammer. Das heißt, je älter das Ei, desto mehr Luft enthält es und steigt im Wasserglas nach oben. Diese Eier sollten nur noch durcherhitzt verzehrt werden.