Grenzen sind mitunter Orte scharfer Auseinandersetzungen. Machen sie in Zeiten internationaler Herausforderungen wie dem Klimawandel überhaupt noch Sinn?

In einer Welt der Nationalstaaten definieren Landesgrenzen wie selbstverständlich die Territorien der Staaten. In diesen Staaten lebt ein Staatsvolk und die Bewohnerinnen und Bewohner des Territoriums sind den Gesetzen des Staates unterworfen. Doch was würde passieren, wenn diese Grenzen wegfallen? Ein Gedankenexperiment.