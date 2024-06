Gefängnis: Ist eine Resozialisierung überhaupt möglich?

Allerdings haben viele Insassen mit diesen Bedingungen schwer zu kämpfen. Etwa 80 Prozent leiden an psychischen Defekten wie Depressionen , bipolaren Störungen oder Schizophrenie. Gründe dafür können bereits vorhandene Krankheiten sein, meist aber sind es die Umstände, in denen die Häftlinge in den Gefängnissen leben. Die Gefahr einer psychischen Erkrankung ist hier fünfmal so hoch wie in der Allgemeinbevölkerung.