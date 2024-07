Heftiger Starkregen: Schwere Gewitter in Teilen Deutschlands

Die Feuerwehren in Thüringen rückten vor allem zu kleineren Einsätzen aus. In der Stadt Schleusingen schlug ein Blitz in einen Baum ein, wie die Stadt auf Facebook mitteilte. Der Baum müsse in der kommenden Woche gefällt werden. Dadurch komme es zu Verkehrseinschränkungen. Auch auf den Autobahnen kam es vermehrt zu wetterbedingten Unfällen.