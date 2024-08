Das Gletschereis hält Felswände zusammen; ohne diesen Kitt stürzen sie ein. Zurück blieben große Geröllwüsten, die auch die beliebten Berghütten unter sich begraben könnten. Einstürzende Felswände würden in die aus geschmolzenem Gletscherwasser entstandenen Seen fallen und könnten Flutwellen auslösen . Danach würde sich die umgebende Landschaft weiter verändern. Auf den Geröllwüsten würden schnell neue Gräser, Moose und kleine Bäume wachsen. Hier käme die Vegetation also zurück.