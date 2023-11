Dürre und Wasserhaushalt: Grundwasser wird knapper

70 Prozent unseres Trinkwassers werden aus Grundwasser gewonnen . Mit Pumpen wird es aus der Tiefe nach oben gefördert und über Rohrleitungen an die Haushalte geleitet. Aufgefüllt wird das Grundwasser zum größten Teil aus Niederschlägen, meist in Form von Regen oder Schnee.

Wie Grundwasser entsteht

Die meisten dieser stetigen Niederschläge fallen im Winter und im Frühjahr. Dann verdunstet auch wegen der geringeren Außentemperaturen weniger Wasser in die Atmosphäre. Die Niederschläge versickern im Boden.

Auch bei Bächen, Flüssen oder Seen fließt Wasser in den Untergrund ab. Wie schnell es nach unten voran kommt, hängt von den Bodenbeschaffenheit ab.

Prof. Hans-Jörg Vogel, Agrarwissenschaftler und Bodenphysiker am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

Sandiger, leichter Boden kann Wasser schneller aufnehmen und in die tieferen Bodenschichten abgeben. Allerdings trocknet er auch schnell wieder aus.

Erdschichten filtern und reinigen Wasser

In den verschiedenen Erdschichten wird das Wasser gefiltert und gereinigt. Durch das Ausbringen von Dünger und Pestiziden geraten allerdings auch solche Stoffe ins Grundwasser.

In der Tiefe sammelt sich das Wasser über den undurchlässigen Bodenschichten. Die Schwerkraft lässt das Grundwasser auch unterirdisch entlang der wasserundurchlässigen Schichten hangabwärts fließen. Die Stellen, an denen das Grundwasser dann wieder an die Oberfläche treten kann, sind Quellen.