Hautkrebs: Klimawandel und zu wenig Schutz erhöhen Risiko

Seit 2023 wird in Europa am 15. Juli an die Opfer der Klimakrise erinnert. An diesem Tag und am Tag davor waren 2021 nach Starkregen Deutschland Belgien und die Niederlande von einer Flutkatastrophe betroffen. Allein im Ahrtal starben 135 Menschen. In Europa steigen die Temperaturen doppelt so schnell an wie im globalen Durchschnitt. Extremwetterereignisse nehmen zu: Hitze, Dürre, Brände, aber auch Stürme, Starkregen und Überflutungen