"Hera"-Mission gestartet: Meilenstein zur Asteroiden-Abwehr

Nach dem Vorbild der "Hera"-Sonde plant die Esa bereits die nächste Asteroiden-Mission, "Ramses", was für "Rapid Apophis Mission for Space Safety" steht. Der 375 Meter große Asteroid Apophis fliegt nach Esa-Angaben am 13. April 2029 in einer Entfernung von nur 32.000 Kilometern an der Erde vorbei. Zum Vergleich: Der Mond ist durchschnittlich 384.400 Kilometer entfernt. Mit der Mission will die Esa ihre Expertise in der schnellen Asteroidenaufklärung ausbauen.