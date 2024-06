Hormongel NES/T: Endlich hormonelle Verhütung für den Mann?

Andere Ansätze - wie etwa die Pille für den Mann - von der man in regelmäßigen Abständen wieder liest, sind bislang nicht offiziell zugelassen. Umso mehr lassen die Ergebnisse einer Studie aus den USA aufhorchen: Forschende dort haben ein Hormon-Gel entwickelt, mit dem auch Männer zuverlässig verhüten können sollen. Das Mittel muss auf die Schultern aufgetragen werden, einmal am Tag, also ähnlich oft wie die Pille.