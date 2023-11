Indische Sonde Chandrayaan-3 erfolgreich auf Mond gelandet

Die unbemannte Rakete mit der Sonde Chandrayaan-3 war am 14. Juli 2023 von der südindischen Insel Sriharikota ins All gestartet. Die Mondsonde brauchte deutlich länger zu dem Erdtrabanten als etwa die bemannten Apollo-Missionen der USA in den 1960er- und 70er-Jahren. Dafür sind die Kosten der indischen Mission mit umgerechnet etwa 66 Millionen Euro deutlich geringer als in anderen Ländern. Vor vier Jahren hatte Indien schon einmal versucht, eine Rakete zum Mond zu schicken. Damals riss kurz vor der geplanten Landung der Kontakt zum Kontrollzentrum auf der Erde ab. Gelingt am Mittwoch die Landung, wird Indien als viertes Land überhaupt eine Sonde auf den Mond gebracht haben.