Kamerunflussdelfin: Wie Umweltschützer sie zu retten versuchen

... wird wegen seines charakteristischen Buckels auf Englisch "Atlantic Humpback Dolphin" genannt, also "Atlantischer Buckeldelfin". Sein deutscher Name ist missverständlich, da er hauptsächlich in Küstennähe im Meer lebt und nur selten in Flussmündungen.



Der Kamerunflussdelfin ist vor der Küste Westafrikas von Marokko bis Angola anzutreffen und wird 2,5 bis 2,7 Meter lang. Die Rote Liste bedrohter Arten stuft ihn als "critically endangered" ein, also als vom Aussterben bedroht.