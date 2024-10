Wasserknappheit: Wie Bewässerungsysteme mit KI helfen sollen

Das mediterrane Klima ist ideal für den Anbau, doch in den vergangenen Jahren haben die südspanischen Bauern immer mehr mit Wassermangel zu kämpfen . "Es ist beinahe ein Luxusartikel geworden", sagt Landwirt David Jímenez. In zwei Gewächshäusern baut er nahe Almería Paprika an. Schon sein Großvater war Gemüsebauer.