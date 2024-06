KI: Projekt in Heilbronn ist Deutschlands Lichtblick

"KI ist aktuell ein wahnsinniges Trendthema. Trotzdem sprechen wir immer noch sehr oberflächlich drüber. Wir müssen wie bei vielem in der Digitalisierung Transparenz reinbringen", meint Gräter. Er hat aber auch Fragen: "Was ist es eigentlich? Ist es der Jobkiller? Nimmt es uns die Arbeitsplätze weg? Oder ist es ein Werkzeug für uns, um Automatisierung in unsere Prozesse, in unsere Unternehmen zu bringen und den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen? Genau das wollen wir hier diskutieren."