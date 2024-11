Wie Kipppunkte das Klima retten könnten - Terra-X-Kolumne

Als in dem Actionfilm "The Day After Tomorrow" der Golfstrom zusammenbricht, versinkt die Welt in einem Chaos aus Naturkatastrophen und Panik. Auch wenn Hollywood hier erwartungsgemäß dick aufträgt, zeigt es eines doch sehr deutlich: Der Golfstrom, welcher als Teil der atlantischen Umwälzzirkulation unser gemäßigtes Klima in Europa beeinflusst, stellt einen äußerst sensiblen Kipppunkt in unserem Erdsystem dar.