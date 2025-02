Gletscherschmelze: Eis geht immer rasanter verloren

Die Gletscher der Erde haben einer aktuellen Studie zufolge seit dem Jahr 2000 fünf Prozent ihres Gesamtvolumens verloren. Zudem beschleunigt sich die Schmelze der Süßwasserspeicher rasant: So waren die Eisverluste zwischen den Jahren 2012 und 2023 um mehr als ein Drittel (36 Prozent) höher als in der Zeitspanne von 2000 bis 2011.

Die Ergebnisse des internationalen Forschungsteams unter Leitung der Universität Zürich wurden am Mittwoch im Fachjournal "Nature" veröffentlicht.

Pyrenäen- und Alpengletscher am stärksten geschrumpft

Pro Jahr haben die weltweit 275.000 Gletscher demnach rund 273 Milliarden Tonnen Eis verloren. Das entspreche dem Wasserverbrauch der gesamten Weltbevölkerung während 30 Jahren, "wenn man von drei Litern pro Person und Tag ausgeht", erklärte der Studienleiter Michael Zemp, Professor am Geographischen Institut der Züricher Universität, laut einer Mitteilung.

Am stärksten geschrumpft sind einer Mitteilung der an der Forschung beteiligten Universität Graz die Gletscher in den Alpen und den Pyrenäen.