Copernicus-Bilanz 2024: Ein Klima-Jahr der Negativ-Rekorde

Millionen Menschen seien betroffen gewesen, so die Autorinnen und Autoren des Berichts. Zum Beispiel bei Waldbränden in Südamerika und Kanada. Oder bei Überschwemmungen in Mitteleuropa und Spanien . Und natürlich bei Hitzewellen weltweit. Indiens Hauptstadt Neu-Delhi etwa stellte im Mai mit 49,2 Grad Celsius einen neuen Temperaturrekord auf.