Klimaschutz: Deutschland erreichte 2024 sein Klimaziel

Weniger Treibhausgase seien möglich, auch mit wachsender Konjunktur in den kommenden Jahren.

Habeck spricht von "Wendepunkt" der deutschen Klimapolitik

Der Politiker der Grünen sagte in Berlin, die vergangenen drei Jahre würden wahrscheinlich als "Wendepunkt" der deutschen Klimapolitik wahrgenommen werden. Das sei durch harte Arbeit des Ministeriums erreicht worden. Habeck verwies unter anderem auf große Fortschritte beim Ausbau der erneuerbaren Energien und eine "Trendumkehr" im Gebäudesektor.

In der Prognose bis 2030 sei er "noch zuversichtlich, dass wir die nationalen Klimaziele erreichen". Als er Ende 2021 Minister geworden sei, habe er eine Klimaschutzlücke von 1.200 Millionen Tonnen CO2 bis 2030 geerbt, sagte Habeck. Mit neuen Projektionsdaten habe man bis 2030 sogar einen Puffer von 80 Millionen Tonnen.

Deutschland will bis 2030 seine Emissionen um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 verringern. Bis 2045 soll das Land klimaneutral sein.

Sorgenkind beim Klimaschutz: Der Verkehr

Der Verkehrsbereich bleibt dagegen derzeit und auch bis 2030 den Berechnungen zufolge weit von seinen Zielen entfernt. Im Jahr 2024 trug der Verkehr rund 143,1 Millionen Tonnen zu den Gesamtemissionen bei. Das sei ein Rückgang um rund 1,4 Prozent, so das Umweltbundesamt. Der Bereich liege jedoch rund 18 Millionen Tonnen über seinem Ziel.

Auch Gebäudesektor verfehlt Ziel

Ein Anstieg der Emissionen in der Eisen- und Stahlindustrie und der chemischen Industrie sei durch Rückgänge in der Zementindustrie ausgeglichen worden. In den Berechnungen bis 2030 übererfülle sie ihr Ziel kumuliert im Vergleich zu den Projektionen 2024 um 73 Millionen Tonnen.