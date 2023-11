Klimaschutz: Warum eine "Ökodiktatur" nicht die Lösung ist

Der Journalist Jonas Schaible über die Idee einer Ökodikatur. Fakt ist: Inzwischen gibt es viele Befürworter für mehr strikte Vorgaben, um dem Klimawandel entgegen zu wirken. 18.04.2023 | 9:40 min

Der Wissenschaftler James Lovelock sprach sich stattdessen schon früh für das Konzept einer Ökodiktatur aus. In Anlehnung an die Kriegswirtschaft solle dabei die Regierung die Kontrolle über die Wirtschaft übernehmen, um die Krise effektiv zu überwinden.

Klimabewegung und Ökodiktatur als Themen von Jonas Schaible

Jonas Schaible ist Redakteur beim "Spiegel" und beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit dem Thema der Klimabewegung. In seinem preisgekrönten Essay von 2020 und dem gerade erschienenen Buch "Demokratie im Feuer" geht er der Frage auf den Grund, ob die Ökodiktatur tatsächlich der Weg zum Ziel sein kann. NANO hat für ZDFheute nachgefragt:

ZDFheute : Sie schreiben in Ihrem Buch, dass die Klimakrise besonders gefährlich für Demokratien sei. Warum ist das denn so?

Jonas Schaible : Sie sind eben sehr fragil und wir sind dabei, den Klima-Korridor zu verlassen, in dem sich die gesamte Zivilisationsgeschichte abgespielt hat. Das heißt:

Alles, was Menschen gemacht und geschaffen haben, gerät jetzt unter enormen Druck.

Die Klimaaktivisten der sog. "Letzte Generation" behindern wie angekündigt mit mehreren Blockaden den Verkehr in Berlin. Die Polizei berichtete bereits von mehr als 20 Aktionen. 24.04.2023 | 2:32 min

ZDFheute : In solchen Zeiten rufen Menschen ja auch gerne nach einer harten Hand und das erinnert natürlich auch an James Lovelocks Stichwort der Ökodiktatur. Wäre das auch vorstellbar für uns?

China installiert in der Tat sehr viel erneuerbare Energien, baut aber auch die Kohle noch aus, ist mittlerweile mit großem Abstand größter Emittent. Und das in den letzten Jahren geworden. Dann muss man sich ja fragen: Wer würde denn garantieren, dass dieses Klimadiktatur-Konstrukt danach wirklich Klimaschutz machen würde? Niemand würde das garantieren.

Klimaaktivisten wollen Berlin lahmlegen. Über den Protest und mögliche Fehler der Politik diskutieren Grünen-Politiker Stefan Gelbhaar und Aktivist Raphael Thelen. 24.04.2023 | 32:07 min

ZDFheute : Aber wir stellen natürlich fest, dass Politiker hierzulande eben auch nur das umsetzen können, was Menschen bereit sind mitzugehen. Was hätten Sie für Vorschläge, um tatsächlich mehr ins Handeln zu kommen?

Schaible: Also das ist natürlich ein Problem. Andererseits versteckt sich Politik auch gerne mal hinter der vermuteten Mehrheitsmeinung und kann natürlich auch versuchen, Mehrheiten zu schaffen und Menschen zu überzeugen. Sie kann sich auch im Zweifel abwählen lassen. Ich glaube trotzdem, dass man, um sich nicht auf Klimaheroismus der Politik verlassen zu müssen, gut daran tut zu überlegen, wie man das System so ausrichten kann, dass es in der Lage ist, mehr und sicherer Klimaschutz zu machen.