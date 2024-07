Brasilien: Forscher weisen erstmals Kokain in Haien nach

In vielen Ländern, auch in Brasilien , wurde Kokain in Abwässern und Flüssen nachgewiesen. Experten schätzen, dass das Kokain über illegale Labore, in denen die Droge hergestellt wird, ins Meer gespült wurde. Zudem könnte der Stoff über die Ausscheidungen von Konsumenten ins Wasser gelangen. Ebenfalls möglich sei es, dass die Tiere durch Pakete von Drogenhändlern, die auf See verloren gehen oder entsorgt werden, in Kontakt mit Kokain kommen.