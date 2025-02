KI an Hochschulen: Uni-Chatbots - der Prof, der nie schläft

Hochschule IU: KI-Lernassistent seit 2023

Anders als an Präsenzuniversitäten lernen viele Studierende der International University of Applied Sciences (IU) im Selbststudium am heimischen Schreibtisch, ein Großteil des Studiums findet in einer digitalen Lernumgebung statt. Ein KI-Lernassistent könne da optimal anknüpfen, sagt Quintus Stierstorfer, verantwortlich für die Abteilung "Synthetic Teaching" an der IU.