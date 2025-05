Oktopusse gelten als Meister der Tarnung, doch ihr Talent geht weit über das Äußere hinaus. Sie können komplexe Probleme lösen, Werkzeuge nutzen und zeigen ein Verhalten, das auf Vorausplanung schließen lässt. Also Fähigkeiten, die man bislang vor allem höheren Säugetieren zuschrieb.

Doch wie intelligent sind Oktopusse wirklich? Und sind sie womöglich sogar in der Lage, mit uns Menschen zu kommunizieren? Ein Forschungsprojekt der Technischen Universität Graz versucht, diese Fragen zu beantworten. Mit Methoden, die so unkonventionell sind, wie die Tiere selbst.

Wohnzimmer als Versuchslabor

Informatiker und KI-Experte Wolfgang Slany hat sich für sein Forschungsprojekt ein ungewöhnliches Arbeitsumfeld geschaffen: Seit fast zwei Jahren lebt er mit drei Moschuskraken - Hirschi, Speeri und Thori - in einem speziell umgebauten Meereslabor in den eigenen vier Wänden.

Kommunikation über "Menükarten"

Diese Interaktionen werden unter kontrollierten Bedingungen vielfach wiederholt und ausgewertet. Ziel ist es, zwischen zufälligem Verhalten und gezielter Auswahl zu unterscheiden - und Hinweise darauf zu finden, ob die Tiere tatsächlich in der Lage sind, Vorlieben bewusst zu äußern. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass es mehr als nur Konditionierung sein könnte.

Künstliche Intelligenz trifft Tiefseeforschung

Die Auswertung übernimmt ein System mit künstlicher Intelligenz , das an der TU Graz speziell für diese Aufgabe trainiert wird. Es soll nicht nur einzelne Kraken voneinander unterscheiden können, sondern auch deren Bewegungen, Blickrichtungen und Hautmuster analysieren.

Langfristig verfolgt das Team das Ziel, bestimmte Verhaltensmuster in eine für Menschen verständliche "Übersetzung" zu bringen - also einen Kommunikationskanal zwischen Mensch und Oktopus zu schaffen, der in beide Richtungen funktioniert.