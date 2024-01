Feiertage im Kalender: Diese kuriosen Gedenktage gibt es

Schon gewusst? Am Dienstag war der internationale Tag der Introvertierten. Und am Mittwoch feierte die Welt unter anderem den Tag des Strohhalms. Muss man nicht wissen. Denn mittlerweile gibt es für jeden der 365 Tage des Jahres mehrere, mehr oder weniger kuriose Anlässe zum Gedenken

Vom Gedenktag für Sparer bis zum Feiertag der Nudelliebhaber

Der Bonner Sven Giese will Schneisen in den Dschungel der kuriosen Feiertage schlagen:

Mich hat immer geärgert, dass die Quellenlage für viele der Anlässe so dünn ist.

Es gibt Gedenktage für Sparer, Blutspender, Nudelliebhaber, Schlagsahne und verlorene Socken, für Reinigungskräfte und Bauern. Im Festtags-Wirrwarr gibt es sogar einen Gedenktag gegen Gedenktage: Der US-Kolumnist Harold Pullman Coffin soll 1972 den 16. Januar als "National Nothing Day" ausgerufen haben - als Tag, an dem seine Mitbürger einfach mal da sitzen dürfen , ohne irgendetwas zu feiern, eines Ereignisses zu gedenken oder jemanden zu ehren. Den Gedenktags-Boom konnte er damit nicht stoppen.

Kalender spiegeln Brauchtümer und Lebensregeln wider

Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Co. gliedern seit Jahrhunderten das Jahr nach dem christlichen Festtagskalender. Drumherum entstand dann der Heiligenkalender, der sich fest mit Brauchtum und Lebensregeln wie dem Bauernkalender verband.

Der Siebenschläfertag gab Orientierung für das Sommerwetter, an Lichtmess (2. Februar) begann die Frühjahrsarbeit und an Martini (11. November) wurden Knechte und Mägde ausgezahlt. Erster Mai Muttertag , Erntedanktag und Volkstrauertag beanspruchten teilweise staatliche Autorität. Das war es dann für lange Zeit.

Auch die Vereinten Nationen führten Gedenktagen ein

Doch schon kurz nach ihrer Gründung erkannten die Vereinten Nationen das Potenzial von Gedenktagen. Am 31. Oktober 1947 proklamierte die Uno den "Welttag der Vereinten Nationen", um die Weltorganisation im Bewusstsein der Weltbevölkerung zu verankern.

Institutionen, Verbände und Vereine wollen auf sich aufmerksam machen

Sie alle haben bislang nur wenig Durchschlagskraft. Viel öffentliche Aufmerksamkeit erhalten höchstens der "Tag des deutschen Bieres", der am 23. April an das 1516 erlassene Reinheitsgebot erinnert, oder der Tag des deutschen Apfels am 11. Januar.