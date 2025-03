Wo die Luft am stärksten verschmutzt ist

Im Großteil der Welt müssen die Menschen in verschmutzter Luft leben. Nur in 17 Prozent der Städte weltweit würden die Richtwerte für Luftqualität eingehalten, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht auf Grundlage von Messdaten der Schweizer Datenbank IQAir

Diese Länder haben die größte Luftverschmutzung

Diese analysierte die Luftqualität anhand der Daten von 40.000 Messstationen in aller Welt und kam zu dem Schluss, dass es die schlechteste Luft in diesen Ländern gibt:

Sechs der neun Städte mit der schlechtesten Luftqualität liegen in Indien , an erster Stelle Byrnihat im Nordosten. Indien verzeichnete den Daten zufolge insgesamt einen Rückgang der Luftverschmutzung um sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Diese Länder erreichen die Luftqualitätsstandards

Experten: Erhebliche Lücken bei Datenerfassung

Viele Entwicklungsländer haben sich auf Luftqualitätssensoren verlassen, die an Gebäuden von US-Botschaften und -Konsulaten angebracht sind, um ihre Smogwerte zu überwachen. Das US-Außenministerium hat dieses System jedoch vor kurzem unter Berufung auf Haushaltszwänge eingestellt. Letzte Woche wurden mehr als 17 Jahre an Daten von der offiziellen Website der US-Regierung zur Überwachung der Luftqualität entfernt.

WHO: Millionen Menschen sterben an verschmutzter Luft

Das Einatmen von verschmutzter Luft über einen längeren Zeitraum könne zu Atemwegserkrankungen, Alzheimer und Krebs führen, sagte Fatimah Ahamad, leitende Wissenschaftlerin und Expertin für Luftverschmutzung am Sunway Centre for Planetary Health in Malaysia.

Feinstaub und Luftverschmutzung verursachen weltweit mehr als 4,5 Millionen vorzeitige Todesfälle, so die Weltwetterorganisation in ihrem jährlichen Bericht über Luftverschmutzung.

Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass die Luftverschmutzung jedes Jahr etwa sieben Millionen Menschen das Leben kostet. Ahamad mahnte, es müsse viel mehr getan werden, um die Luftverschmutzung zu reduzieren. Die WHO hatte zuvor festgestellt, dass 99 Prozent der Weltbevölkerung an Orten leben, die die empfohlenen Luftqualitätswerte nicht einhalten.

Fatimah Ahamad, Sunway Centre for Planetary Health in Malaysia

Weniger Treibhausgase könnte Luftqualität verbessern

Shweta Narayan von der Organisation Global Climate and Health Alliance sagte, dass viele der Regionen, in denen die Luftverschmutzung am schlimmsten sei, auch Orte seien, in denen durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas in großem Umfang Treibhausgase freigesetzt würden.