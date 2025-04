EU-Klimadienst: März in Europa so warm wie noch nie

Der März lag in diesem Jahr um 2,41 Grad über dem Durchschnitt.

Der vergangene Monat war nach Daten des EU-Klimadienstes Copernicus der wärmste März in Europa seit Aufzeichnungsbeginn. Die Durchschnittstemperatur auf dem Kontinent lag demnach bei 6,03 Grad und damit 2,41 Grad über dem Durchschnitt der Vergleichsperiode von 1991 bis 2020. Global gesehen war es der zweitwärmste bisher gemessene März.

Es war zudem der 20. Monat innerhalb der vergangenen 21 Monate, in dem die globale Durchschnittstemperatur mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau lag.

Der Frühling ist seit geraumer Zeit da - doch das lang anhaltende Hochdruckwetter hat seinen Preis. Es verstärkt die in vielen Landesteilen herrschende Trockenheit.

März vor allem in Zentraleuropa trockener als sonst

... veröffentlicht regelmäßig Daten zur Temperatur an der Erdoberfläche, zur Meereisdecke und zu Niederschlägen. Die Erkenntnisse beruhen auf computergenerierten Analysen, in die Milliarden von Messungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen auf der ganzen Welt einfließen. Die genutzten Daten gehen zurück bis auf das Jahr 1950, teilweise sind auch frühere Daten verfügbar.

Copernicus stellt für März außerdem die niedrigste jemals in einem März gemessene Ausdehnung des arktischen Meereises fest. Außerdem sei es insbesondere in Zentraleuropa - auch bei uns in Deutschland - trockener gewesen als sonst. Die negativen Auswirkungen sind bereits spürbar. Tiere und Pflanzen leiden zunehmend.