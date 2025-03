Mathe verstehen: Neues Programm soll Schülern helfen

Sollten Handys an Schulen verboten werden? Darüber diskutieren Armin Schwarz (CDU), Kultusminister in Hessen, und Kai Hanke, Geschäftsführer Deutsches Kinderhilfswerk.

"QuaMath": Mathematik in der Tiefe verstehen

Haben wir uns die Mathematik ausgedacht oder ist sie tief eingeflochten in die Natur? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Wie steht es also wirklich um die Mathematik?

22.01.2025 | 21:09 min