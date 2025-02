Chemotherapie für Kinder: Neue Pillen aus dem 3D-Drucker

3D-Druck von Tabletten für Kinder am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) verabreicht erstmals Medikamente, die in der hauseigenen Klinikapotheke im 3D-Drucker hergestellt werden. Individuell dosiert sollen sie krebskranke Kinder vor Übelkeit während einer Chemotherapie bewahren.

Arzneien für Kinder oftmals ungeeignet

Die Kinderheilkunde steht täglich vor Problemen. Viele Wirkstoffe gibt es nicht als Tropfen oder Säfte, sodass klassische Tabletten zum Einsatz kommen müssen. Doch das ist ein Problem, erklärt Beate Winkler, Oberärztin in der Klinik für Onkologie des UKE.

Beate Winkler, Klinik für Onkologie am UKE

Einige der kleinen Patientinnen und Patienten finden den Geschmack so furchtbar oder die Tabletten zu groß, dass sie sie nicht schlucken können.

Außerdem gebe es Probleme in der Dosierung, etwa wenn Medikamente nicht auf Kinder ausgerichtet sind oder verschiedene Tabletten miteinander kombiniert werden müssen, sagt Claudia Langebrake, Studienleiterin der Klinikapotheke.

3D-Drucker in der Medizin: Spielerei oder Fortschritt?

Die Lösung dieser Probleme ist zähflüssig und kommt aus dem 3D-Drucker. "Zum Drucken verwenden wir gelatinehaltige Grundmasse, die durch leichtes Erwärmen eine dickflüssige Konsistenz hat", so Langebrake.

In drei Dimensionen entsteht dann Schicht für Schicht etwa ein rosafarbenes Herz, das im kalten Zustand einem Gummibärchen ähnelt. Allerdings handelt es sich um eine Tablette mit dem Wirkstoff Dexamethason , der zur Vorbeugung von Übelkeit gegeben wird.

Wir drucken exakt die Dosis, die das Kind braucht, in einer Tablette

Gummibärchen-Tabletten stehen vor letzter Hürde

Im Zuge der Studie bekommen bis zu 20 Kinder, die noch zwei Zyklen einer wortwörtlich "üblen" Chemotherapie vor sich haben, einmal herkömmliche Tabletten und einmal die gedruckte Variante. Im Anschluss folgen Nachbefragungen an den Kindern, den Eltern sowie den Pflegenden.

Am 4. Februar rückt eine Krankheit in den Fokus, die viele fürchten: Krebs. Während die Zahl der Erkrankungen steigt, bringt Künstliche Intelligenz neue Hoffnung in der Therapie.

