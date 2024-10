Moor-Wiedervernässung: Was gegen Trockenheit im Moor hilft

Und dann kommt hinzu, dass wir um so ein Gewässer, das oberirdisch fließt, auch ein besonderes Mikroklima haben. In trockenen Zeiten kommt es durch die Verdunstung in der Nacht zu Taubildung. Der Tautropfen kann am Getreide zu den Wurzeln laufen und so die Pflanze mit Wasser versorgen.