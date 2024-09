Neue Infektionskrankheiten: Forschung zu Frühwarnsystemen

"Wir beginnen im Morgengrauen", erklärt Gerard van Zuylen, während er die ersten Vögel einsammelt, die sich in den Netzen zwischen den Bäumen verfangen haben. In einem kleinen Waldstück in der Nähe von Utrecht ist er gemeinsam mit seinem Kollegen Tijs van der Berg unterwegs. Sie gehören zu einem Team von Bürgern, die freiwillig im Dienst der Forschung arbeiten. Tag für Tag sammeln sie an Dutzenden Vogelstationen quer durch die Niederlande wertvolle Daten zur Verbreitung von Viren.