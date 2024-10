Ostsee: Überdüngung bedroht Biodiversität im Meer

Statt Urlaubsgefühlen erwartete die Badegäste am Greifswalder Bodden diesen Sommer ein grüner Algenteppich. Die Ostseeküste Schleswig-Holsteins verwandelte sich stellenweise in ein Meer aus Quallen. In Eckernförde wurden Ende letzten Jahres unzählige tote Schollen an Land gespült. Nur drei Beispiele dafür, dass es der Ostsee schlecht geht . Sie ist überdüngt.