Populismus und Angst vor Kontrollverlust | Terra-X-Kolumne

Was Kontrollverlust mit uns macht und zu was er uns bringen kann, darum geht es in einer Terra-Xplore-Folge, für die ich Marco Schild getroffen habe. "Ich hatte das Gefühl, dass ich keinen Einfluss auf die Prozesse habe", sagt er. Inmitten der sogenannten Flüchtlingskrise von 2015 fühlte sich Marco überfordert, sah die Bilder, hörte die Zahlen, und auf einmal schien für ihn das ganze Land außer Kontrolle zu geraten.