Was vernetzte Quantencomputer ermöglichen | Terra-X-Kolumne

Man muss vorwegschicken, dass keiner, selbst die klügsten Physiker*innen nicht, so wirklich verstehen, wie Quantenphysik funktioniert. Wer es behauptet, hat sie nicht verstanden, so das Bonmot.

Zwei Quantencomputer miteinander verbunden

Quantenteleportation ist wie Kopf und Zahl gleichzeitig

Quantencomputer, man ahnt es, lassen sich nicht mit Kabeln vernetzen. Sie brauchen Quantenteleportation. Und das ist die abgefahrenste Physik, die man sich (nicht) vorstellen kann: Elementarteilchen lassen sich nämlich verschränken. Das bedeutet, dass sie eine ganz besondere Verbindung eingehen: Sie verknüpfen ihre Eigenschaften so miteinander, dass jedes dieser Teilchen alle prinzipiell möglichen Eigenschaften gleichzeitig besitzt. Wie Münzen, bei denen Kopf und Zahl unkenntlich verschmiert sind.

So funktioniert die Quantenverschränkung - und Schrödingers Katze freut sich.

Wenn man diese Teilchen (in Oxford sind es zwei Lichtteilchen) nun auseinanderfliegen lässt, und das hat in anderen Experimenten bereits über Hunderte von Kilometern geklappt, bleibt ihre Verbindung erhalten.

Und das Unglaubliche ist: In dem Moment, in dem man eines der Teilchen vermisst, reagiert das andere unmittelbar, obwohl zwischen beiden keine Verbindung besteht. Man fängt quasi die Münze auf der einen Seite ein - völlig zufällig fällt sie auf Kopf oder Zahl - und in exakt demselben Moment zeigt das weit entfernte Geldstück das andere Symbol.