Diese wertvollen Analysen erstellt die Universität im Auftrag von ICCAT . So lautet die Abkürzung für "International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas". Die Kommission hat sich selbst das Ziel gesetzt, die Thunfischbestände nachhaltig zu befischen. Die Berechnungen und Einschätzungen der dänischen Forschungscrew tragen wesentlich dazu bei, realistische Fangquoten zu erarbeiten.