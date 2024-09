Seltene Erden: Wie gelingt ein fairer Wettlauf um Rohstoffe?

Fast kein E-Auto würde ohne diesen Rohstoff fahren: das Leichtmetall Lithium. Es wird vorrangig in Argentinien, Chile und Bolivien abgebaut, dem sogenannte Lithium-Dreieck. Dort lagert das Leichtmetall in Salzseen. Um es zu entnehmen, werden diese ausgetrocknet. Doch die Atacama-Wüste, wo sich die Seen teilweise befinden, zählt bereits zu den trockensten Gebieten der Erde.