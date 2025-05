Rudolf Hess kam 1894 in Alexandria in Ägypten zur Welt. Seine Eltern, reiche Kaufleute, ließen ihn mehrere Sprachen erlernen. Mit 14 Jahren besuchte er in Deutschland ein Internat. Als der Erste Weltkrieg 1914 begann, meldete sich Hess freiwillig an die Front. Später ließ er sich zum Piloten ausbilden.